Helft minder huwelijken: corona hield vele trouwringen op zak Joris Vergauwen

26 mei 2020

20u54 0 Sint-Niklaas De voorbije coronamaanden zijn zowat de helft van de geplande huwelijken in Sint-Niklaas niet doorgegaan.

Met de versoepeling van de maatregelen een tiental dagen geleden is het aantal trouwers opnieuw toegenomen. Maar van midden maart tot midden mei weerklonk het ja-woord in het stadhuis heel wat minder dan gepland. “Slechts de helft van het aantal geplande huwelijken is nog doorgegaan”, gaf schepen voor Burgerzaken Sofie Heyrman (Groen) aan op vraag van Open Vld-gemeenteraadslid Karel Noppe.

De meeste koppels stelden hun hoogdag even uit. “In september willen de meeste koppels hun trouwdag opnieuw organiseren. Er zijn echter ook heel wat koppels die hun huwelijk meteen een jaar uitgesteld hebben. We bekijken met alle koppels wat mogelijk is en proberen heel flexibel te zijn. En dat kan uiteraard zonder extra kosten.”

Voor 18 mei mochten alleen getuigen aanwezig zijn bij de huwelijksplechtigheid in het stadhuis. Sindsdien gelden er nieuwe richtlijnen en mogen er tot dertig mensen bij zijn. “Dat betekent toch veel. Sindsdien zijn er heel wat huwelijken gewoon doorgegaan en is het trouwseizoen toch op gang gekomen”, aldus de schepen.