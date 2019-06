Heet openingsweekend van de zomer in stadskern JVS

30 juni 2019

13u42 2 Sint-Niklaas Het is een heet openingsweekend van de zomer in de Sint-Niklase stadskern. Ook vandaag vinden nog de Terrasjesdagen plaats, met op de Grote Markt nog het beachvolley en het foodtruckfestival Kantien Royal, met minder hete temperaturen dan zaterdag.

In het laatste weekend van juni zetten handelaars in de stadskern naar goeie traditie de zomer in met de Terrasjesdagen. In de Stationsstraat zijn er heel wat winkelkraampjes op straat. Ook vandaag openen de handelaars hun deuren, tussen 14 en 18 uur.

Op de Grote Markt vindt nog tot dinsdag de beachvolleyhappening plaats, met zes terreinen en 1.200 ton zeezand. Zowel professionele spelers, amateurs, jeugd als recreatieve sporters gaan er aan de slag. Zaterdag was het met temperaturen tot 35 graden in de zon puffen voor spelers én publiek op de Grote Markt.

Daar had ook het foodtruckfestival Kantien Royal last van. “Het is eigenlijk té warm vandaag. Het is een prachtige zomerdag, maar het zijn geen ideale omstandigheden voor een foodtruckfestival. Zondag is het minder warm en dan verwachten we meer volk”, klonk het er zaterdag.