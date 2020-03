Heel weinig kinderen naar opvang in scholen: “Ouders houden zich heel goed aan richtlijnen” Joris Vergauwen

16 maart 2020

11u47 3 Sint-Niklaas In de basisscholen in Sint-Niklaas zijn er maandagmorgen heel weinig kinderen opgedaagd voor de noodopvang. Scholen werken intussen programma’s uit om leerlingen thuis te ondersteunen.

De opvang van kinderen in basisscholen in Sint-Niklaas blijft heel beperkt, zo blijkt uit een rondvraag bij enkele scholen. In de meeste basisscholen waren de leerkrachten maandagmorgen voltallig aanwezig, maar dat zal de komende dagen zeker niet nodig zijn. “Wij vangen vandaag tien leerlingen op. Dat is niet veel, op een totaal van 373 leerlingen”, klinkt het in de basisschool van Sint-Carolus.

Ook in de basisschool Heilige Familie is de opvang beperkt, met 18 kinderen in de lagere school en acht in de kleuterschool. “Het valt heel goed mee. Ouders houden zich echt heel goed aan de richtlijnen. We hadden gecommuniceerd dat het om een beperkte noodopvang gaat op school en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op. Er zijn alleen kinderen op school van wie de ouders in de zorgsector werken of van wie de ouders allebei niet van thuis uit kunnen werken”, aldus directeur Anne Heyndrickx. In de school zal er een beurtrol worden uitgewerkt tussen de leerkrachten om de komende dagen de beperkte opvang te garanderen.

Intussen werkt de school ook aan een plan voor de leerlingen thuis. “We gaan taken klaarzetten voor de leerlingen, in combinatie met een schema van hoe de dag er zou kunnen uitzien. Dat is uiteraard een voorstel voor de ouders en zeker geen verplichting, maar het kan structuur brengen. In dat schema leggen we tussen 8 en 16 uur momenten vast om te ontbijten, te spelen en te leren. We krijgen nu foto’s binnen van ouders met de mededeling dat hun kinderen op hun huiswerk zijn gevlogen. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.”

“Vergadering in openlucht”

In de meeste secundaire scholen blijven alle leerlingen thuis. Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie had de voorbije dagen al een vragenlijst doorgestuurd naar de ouders, met de vraag of ze voor de komende periode opvang op school voor hun kind wilden. “Uiteindelijk was er maar één leerling van het secundair die graag naar de schoolopvang wilde komen. Toen hij hoorde dat hij de enige van de hele school was, heeft die leerling beslist om toch een andere oplossing te zoeken. In het secundair moeten we dus geen noodopvang organiseren. In de basisschool gaat het om een tiental leerlingen”, klinkt het in het College, dat ook bezig is met een plan om leerlingen van het secundair pedagogisch te ondersteunen. “We brengen één van de volgende dagen een team samen om daarover te vergaderen. We vinden dat pedagogisch belangrijk, maar ook voor het welbevinden van onze leerlingen. Die vergadering zullen we in openlucht organiseren.”