Heel wat stormschade in de regio: wind blaast deel van zijgevel magazijn weg Kristof Pieters

09 december 2019

18u32 26 Waasland De hevige stormwind blies maandagnamiddag een stuk van de zijgevel van een magazijn van de Ford-garage aan Europark-Zuid weg. Omdat er nog stukken dreigden weg te waaien kwam de brandweer ter plaatse om de situatie te beveiligen.

De hulpdiensten hadden maandag de handen vol met oproepen voor stormschade. De zwaarste schade was er bij Waasland Automotive (Ford) in het Europark-Zuid. Daar werd een stuk gevel van 5 op 4 meter weggeblazen. Er vielen geen gewonden. Nog in Sint-Niklaas waaide in de Wegvoeringstraat een boom om op een auto en in de Landbouwersstraat kwamen enkele dakpannen naar beneden. In basisschool De Fontein in de Nijverheidstraat blies de wind een basketring om. Die kwam terecht op een vrouw. De dame raakte hierbij lichtgewond. Een ziekenwagen kwam ter plaatse. Nog in de Nijverheisstraat waaiden er isolatiepanelen weg.

In Maretak in Waasmunster waaide maandagmiddag eveneens een boom om. De boom kwam dwars over de weg terecht waardoor enkele woningen niet meer bereikbaar waren. Het dak van een tuinhuis raakte licht beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen. Het exemplaar was ziek en werd waarschijnlijk daardoor geveld door de hevige windstoten.

In Stekene aan het Riet kwam ook een boom op de rijweg terecht.

In de Eeckbergstraat in Sint-Gillis-Waas viel een houten verlichtingspaal omver en in de Hofpachtstraat kwam een boom op de rijweg terecht. In de Schooldreef in de Klinge ging de wind aan de haal met een omheining rond een werf.

In de Temsestraat in Rupelmonde kwam een boom over de weg terecht en in de Geeraard De Cremerstraat kwam een dakgoot los. Die dreigde naar beneden te vallen.