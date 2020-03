Sint-Niklaas

De oproep om vrijdagmiddag om 12 uur een wit laken uit het raam te hangen en een applaus te geven, is ook in Sint-Niklaas goed opgevolgd. Op heel wat plaatsen stonden mensen buiten of op het balkon van hun appartement om te applaudisseren voor de mensen in de zorg, als teken van solidariteit. Op vele plaatsen zorgde het voor een mooi moment van verbondenheid.