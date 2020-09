Handelaars klaar voor Weekend van de Klant JVS

30 september 2020

17u22 0 Sint-Niklaas Op 3 en 4 oktober is het Weekend van de Klant. Ook in Sint-Niklaas zorgen de deelnemende handelaars voor extraatjes.

Het Weekend van de Klant is een actie van Unizo en Comeos. Deelnemende handelszaken zullen ook op zondag 4 oktober de deuren openen. Klanten kunnen tijdens het weekend dubbele Oh-punten sparen. Aan het begin van de Stationsstraat kunnen mensen draaien aan het ‘Rad van de Klant’ om prijzen in de wacht te slepen, zoals een ballonvlucht of een verwenweekend, na een aankoop van 25 euro.

Een hele reeks winkels zorgen voor extraatjes. Zo krijgen klanten bij Brood en Spelen een gratis spel mee naar huis bij een aankoop ter waarde van 50 euro. Klanten kunnen rekenen op een kleine attentie of korting bij onder meer Chocolatier Wauters, Comptoir des Enfants, Pearle Opticiens, Blue-Sky Boutique en De Wael Textiel. Libelle & James geeft een glaasje cava en een hapje voor bezoekers.

De deelnemende winkels in het stadscentrum openen de deuren op zondag 4 oktober van 14 tot 18 uur.