Hakim Laref is terug bij SKN Sint-Niklaas: “Sommige mensen verklaren me gek” Renzo Van Moortel

18 september 2020

19u00 0 Sint-Niklaas The king is back. Hakim Laref (35) speelt na omzwervingen bij Knokke en Bornem opnieuw bij Sint-Niklaas. Voetballer, aanvoerder, verlengstuk van de coach en begeleider van de jonkies: nooit was zijn rol zo uitgebreid. “Ik heb geen schrik om te falen.” Ballen heeft hij wel.

“Ik ben blij dat ik terug ben.” Een glimlach volgt.



Eerlijk? Wij zijn ook blij dat Hakim Laref naar Sint-Niklaas terugkeerde.

Toen de Klaasjes in het seizoen 2017 -2018 meestreden voor een plaats in de topvijf, dartelde Hakim Laref over de amteurvelden. In de vorm van zijn leven, de klasse droop er destijds af. Vista, techniek en flair. Poetry in motion.

Zo’n voetballer hebben wij vaak bewierookt. Zo’n voetballer zullen wij àltijd verdedigen. Ook al was dat niet altijd naar de zin van iedere bestuurder, noch die van de supporters.

Een overmoedige dribbel die niks opleverde. De bal iets te lang bijgehouden. Of een hitsig opstootje te opzichtig opgepookt. Het publiek werd er soms gek van. Laref verdeelde, op en naast het veld. Te veel maniertjes voor de Meesterstraat. Hij grinnikt bij die opmerking: “Ik daag nu eenmaal graag uit.”

Bromance

Fratsen die hij komend seizoen maar beter achterwege laat. Als aanvoerder van een jonge spelerskern heeft de Algerijn meer dan ooit een voorbeeldfunctie. “Sommigen mensen verklaren me gek dat ik terugkwam”, klinkt het serieus. “Maar ik hou wel van een uitdaging. Ik heb geen schrik om te falen. Jonge voetballers hebben nood aan steun. Ik had die ook toen ik jong was, dus waarom zou ik zelf mijn steentje dan niet bijdragen?”

Sportief directeur Robby Kerremans omschreef zijn rol als ‘de verbinding tussen spelersgroep en trainersstaf.’ Klankbord voor z’n ploegmakkers, communicatielijn voor coach Sven Van Den Broeck.“Hij verwacht dat ik zijn verlengstuk op het veld word. Ik vertaal zijn opdrachten naar de spelersgroep”, duidt Laref de samenwerking.

Die overigens prima verloopt. “Voor ik tekende had ik een gesprek met de coach en hij trok me over de streep. Ik geloof dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Hij heeft een hart voor Sint-Niklaas en wil graag met jonge spelers werken. Hij beleeft het voetbal passioneel en kan die gasten meetrekken in zijn verhaal. Ik vind hem de juiste man voor deze job.”

‘t Lijkt wel het begin van een bromance. “Ik voel een klik tussen ons”, vertelt de Algerijn.

Hetzelfde verhaal bij zijn ploegmaats. Laref - berucht voor z’n gevoelig ego - voelt zich gewaardeerd door de jonkies, ondanks de generatiekloof. “Er wordt naar mij geluisterd en er is wederzijds respect. We maken veel plezier, hopelijk blijft dat zo.”

Hangende spits

Dat staat of valt bij resultaten, ook in Sint-Niklaas .De jonge spelerskern is geen alibi voor een snertseizoen. “Resultaten blijven belangrijk”, liet Kerremans zich eerder deze week ontvallen.

In die optiek moet Laref ook óp het veld belangrijk zijn. Allicht niet langer vanop rechts. “In de voorbereiding speelde ik als hangende spits, de nummer tien zeg maar. Mijn balvastheid en vista zijn mijn grootste wapens. Als ik in de bal kan komen, ben ik op mijn best. Vanop de rechterkant trapte ik veel assists, vanuit het centrum moet dat ook wel lukken.”

Benieuwd of die voorspelling uitkomt. Bij Knokke vonden we hem centraal toch een tikje minder...

Ach, we zien het wel. Hakim Laref is terug. Hij is blij.

Wij zijn blij.