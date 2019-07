Guylian lanceert individueel verpakte Belgische chocoladetabletten Kristof Pieters

04 juli 2019

18u05 7 Sint-Niklaas Chocoladefabrikant Guylian uit Sint-Niklaas is wereldwijd bekend om zijn zeevruchtenchocolaatjes en wil nu ook de markt veroveren met nieuwe chocoladetabletten met individueel verpakte porties. “We spelen hiermee in op een vraag bij de consument. Bijna 1 op 2 hecht belang aan de portiegroottes”, zegt managing director Mieke Callebaut.

Met de lancering van de nieuwe chocoladetabletten biedt Guylian een antwoord op belangrijke trends in de chocoladewereld. “De jongere generaties kiezen bewust voor wat ze eten: voor tussendoortjes of snoep houden ze van kleinere hoeveelheden, maar van hogere kwaliteit. En daarom zien we vandaag dat twee keer zoveel consumenten de voorkeur geven aan individueel verpakte chocoladetabletten boven een gewone chocoladetablet”, zegt marketing directeur Pieter De Pauw.

Guylian gaat de nieuwe chocoladetabletten meteen verdelen op wereldwijde schaal, in 120 landen. “Het gaat om een reeks van 6 varianten met telkens vier individueel verpakte minitabletten van 25 gram”, legt Mieke Callebaut uit. “Ze worden gemaakt van de beste Belgische chocolade met 100% cacaoboter en zijn verkrijgbaar in populaire smaken die gaan van melk en puur tot hazelnoot en gezouten karamel.

Guylian heeft ook twee tabletten zonder toegevoegde suikers gecreëerd, gemaakt op basis van Stevia.

Een deel van de opbrengst zal Guylian ook gebruiken om twee sociale en ecologische projecten te ondersteunen. Project Seahorse ondersteunt het behoud van de biotopen van zeepaardjes, terwijl Project Cocoa zich inzet voor het verbeteren van het leven van de cacaoboeren.