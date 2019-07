Guy Swinnen opent dinsdag de Parkies: reeks van zeven zomerconcerten in stadspark van start JVS

01 juli 2019

16u11 0 Sint-Niklaas Morgen, dinsdag 2 juli, worden in Sint-Niklaas de parkconcerten op gang geschoten. Guy Swinnen, zanger van The Scabs, trapt de zomer in het stadspark af.

Tot midden augustus is er elke dinsdagavond een concert in het stadspark. Engie Parkies, de organisatie achter de zomerconcerten, brengt in totaal zeven artiesten of bands naar Sint-Niklaas.

Guy Swinnen bijt de spits af, op dinsdag 2 juli. De frontman van The Scabs begint eraan om 20.15 uur. Het terrein van de Parkies is open vanaf 19.30 tot 23.15 uur.

Na Guy Swinnen volgen Uncle Phil (9/7), Coco jr & The All Stars (16/7), Metejoor (23/7), Belle Perez (30/7) en Boulevard Vinyl (6/8). Op dinsdag 13 augustus sluit Willy Sommers de zomerconcerten af.