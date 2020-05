Gunstige evaluatie voor eerste markten Joris Vergauwen

27 mei 2020

19u29 0 Sint-Niklaas Met 4.000 bezoekers op donderdag en iets meer dan 2.000 op zondag zijn de eerste markten voor het stadsbestuur gunstig verlopen.

Schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld) kreeg een aantal vragen voorgeschoteld tijdens de gemeenteraad over de eerste twee marktdagen. Onder meer Frans Wymeersch (Vlaams Belang) vond het aanbod telkens niet evenwichtig en ideaal verdeeld. “Gezien de omstandigheden waren we niet in de mogelijkheid om de markt telkens naar onze wens in te richten”, reageerde schepen Somers. “We hebben voor de meest logische oplossing gekozen met een lokale markt op donderdag en met andere marktkramers op zondag. Elke keuze heeft als gevolg dat we niet een volledig aanbod kunnen brengen. Daar kunnen we niks aan veranderen. Voor de bezoekers was het ook aanpassen, maar donderdag kwamen er toch 4.000 bezoekers en zondag meer dan 2.000. Al bij al is dat een goed resultaat.”

De schepen had wel nog een waarschuwing voor sommige marktkramers in petto. “We hadden vorige zondag een markt met 47 kramen gepland. Daarvan zijn er zes niet komen opdagen. Als die marktkramers ook volgende zondag niet komen, zullen ze niet meer worden uitgenodigd. Dan krijgen andere marktkramers die plaatsen.”