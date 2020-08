Grotere horecaterrassen tot eind oktober toegelaten Joris Vergauwen

24 augustus 2020

16u41 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft de steunmaatregel die de horeca de mogelijkheid geeft om kosteloos terrassen uit te breiden verlengd tot 31 oktober.

Bij de heropening van de horeca in juni maakte het Sint-Niklase stadsbestuur een horecaplan op, waarbij cafés en restaurants gratis hun terras konden uitbreiden. Op heel wat plaatsen krijgen horecazaken de mogelijkheid om extra ruimte in te nemen op het openbaar domein. Die steunmaatregel wordt nu verlengd tot 31 oktober.

“Door de verplichte sluiting in het voorjaar hebben de café- en restaurantuitbaters veel verlies geleden. Zelfs nu, na de heropening, zitten ze nog steeds niet aan hun oorspronkelijke rendement”, meldt het stadsbestuur. “Om dit verlies toch een beetje goed te maken, verlengen we nu de steunmaatregel in verband met de terrasuitbreidingen. Hiermee kunnen terrassen makkelijker coronaproof gemaakt worden en zo plaats bieden aan een groter aantal klanten.”