Grote zwerfvuilacties in Sint-Niklaas en deelgemeenten in maart Joris Vergauwen

28 februari 2020

21u01 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas en de deelgemeenten zijn er in maart zwerfvuilacties.

De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (STRAMIN) doet een oproep aan alle inwoners om straten, pleinen en bermen te bevrijden van zwerfvuil. Deze grote zwerfvuilactie kadert in de grote lenteschoonmaak die in heel Vlaanderen zal doorgaan.

De acties vinden plaats in Sinaai van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 maart, in Belsele van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 maart, in Nieuwkerken van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 maart en in Sint-Niklaas van zaterdag 28 maart tot en met vrijdag 3 april.

Inschrijven kan in elk deelgemeentehuis of in het stadhuis. Na je inschrijving geef je de straten op die jij wilt aanpakken. Bij inschrijving krijgen deelnemers het nodige opruimmateriaal mee: vuilniszakken, handschoenen, grijpers en fluohesjes.

Tijdens de campagneweek zal er in de onmiddellijke omgeving van het centrum van de deelgemeenten een verzamelplaats ingericht worden. Daar kan iedereen terecht met het ingezameld zwerfvuil. Er zijn ook vrijwilligers die het opgehaalde vuil komen oppikken in de buurt.

