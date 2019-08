Grote wasbeurt voor woningen in Parkstraat na sloopwerken stadhuis JVS

12 augustus 2019

17u50 0 Sint-Niklaas De ramen van de gebouwen in de Parkstraat krijgen een grondige poetsbeurt, op kosten van de stad. Bij de sloopwerken voor de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel is het in de straat behoorlijk stoffig geweest. “We hadden dit op voorhand beloofd aan de bewoners”, klinkt het.

Een firma is maandag gestart met een grondige wasbeurt in de Parkstraat. De ramenwassers zijn gestart aan de hoek van de Collegestraat en werken richting Onze-Lieve-Vrouwplein toe. De ramen van alle panden krijgen een grondige wasbeurt. Daarvoor zet de firma ook een hoogtewerker in. Voor de ramen die moeilijk bereikbaar zijn, wordt er getracht een afspraak te maken om de ramen vanuit de woning te reinigen.

“Dit is één van de acties die we ondernemen om de hinder door de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel te beperken voor bewoners en handelaars”, klinkt het bij schepen Carl Hanssens (N-VA). “Deze grondige kuisbeurt hadden we al beloofd aan de bewoners bij de aanvang van de sloopwerken. De afbraak is nu achter de rug, dus dit is het goede moment.”

Tijdens de sloopwerken voerden de stadsdiensten regelmatig al extra veegbeurten uit. De stad sluit niet uit dat er in een volgende fase van de grootschalige werken aan het stadhuis nog eens beroep wordt gedaan op de glazenwassers. “We zetten in op een goeie communicatie met de bewoners en handelaars. Dat wordt duidelijk geapprecieerd. De sloopwerken hebben hinder veroorzaakt. Dan is het aan de stad om iets terug te doen. Het wassen van de ramen is slechts één van die flankerende maatregelen. Ook de mogelijkheid om tussen 9 en 19.30 uur gratis te parkeren onder de Grote Markt maakt daar deel van uit. In totaal hebben we een budget van 50.000 euro vrijgemaakt voor die maatregelen tijdens de bouwwerken aan het stadhuis.”

Het bouwverlof is achter de rug en dus zijn ook de werken opnieuw van start gegaan. “De werken zitten op schema. De fase van de grondwerken, onder meer met het aanbrengen van een paalfundering, duurt nog ongeveer twee maanden. In oktober starten dan de ruwbouwwerken en zal de nieuwe vleugel stilaan vorm krijgen, te beginnen met de kelderverdieping.”