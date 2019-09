Grote renovatie woonblokken Peter Benoitpark op komst: bewoners 98 sociale huurappartementen moeten verhuizen Joris Vergauwen

15u54 7 Sint-Niklaas De Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij (SNMH) gaat de twee woonblokken in het Peter Benoitpark compleet renoveren. Die dateren al van 1971 en zijn vandaag verouderd. De bewoners van de 98 appartementen zullen moeten verhuizen naar andere sociale huurwoningen van de SNMH. Dat gebeurt in twee fasen, vanaf volgend jaar. De hele vernieuwingsoperatie zal zes jaar duren, waarbij ook een opwaardering van de hele buurt aan bod komt.

De twee appartementsgebouwen van de SNMH in het Peter Benoitpark worden niet afgebroken, maar wel grondig gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Daar start de SNMH in 2021 mee. “We beginnen dan met de renovatie van één appartementsblok, wat zo’n twee jaar zal duren. De renovatie van de tweede blok zal pas starten nadat de eerste blok volledig is afgewerkt. Dit zal in de loop van 2024 zijn. We werken dus in twee fasen. Volgend jaar zal de helft van de 98 appartementen moeten worden ontruimd, om te kunnen starten midden 2021", aldus SNMH-voorzitter Marijke Henne (N-VA) en -directeur Geert Verhoeve.

De eerste 40 tot 45 gezinnen die moeten verhuizen, zullen een voorstel krijgen van de SNMH voor een sociale huurflat of -woning elders in Sint-Niklaas. Een aantal bewoners zal kunnen verhuizen van het Peter Benoitpark naar de Baenslandstraat en Kriekepitte, twee nieuwbouwprojecten die klaar zijn in de loop van 2020. “Het zijn opties, maar we hebben een patrimonium van meer dan 1.800 sociale woningen met jaarlijks een 100-tal verhuisbewegingen. Met elke huurder zullen we bekijken wat mogelijk is. We gaan huisbezoeken organiseren om deze verhuisbeweging voor alle huurders zo goed mogelijk te organiseren. Om de bewoners bij te staan, openen we ook een pop-upkantoor in het Peter Benoitpark. Een terugkeer nadien sluiten we niet uit, maar voor de eerste verhuizers zal dat pas na 6 jaar mogelijk zijn. Dan zullen er ongetwijfeld ook mensen zijn die niet meer willen terugkeren.”

12 miljoen euro

Het gaat om een ‘benovatie’ van de twee woonblokken, zo beklemtoont de SNMH. “Het gaat verder dan een renovatie. We willen hier meer wooncomfort, een gezonder binnenklimaat, een aanzienlijk lagere energiefactuur en appartementen die er mooier uitzien. Omwille van nieuwe brandnormen komen er nieuwe, gecompartimenteerde trappenkokers. De appartementen zullen worden gestript tot op de ruwbouw. Keuken, badkamer, sanitaire leidingen, elektriciteit: het wordt allemaal opnieuw gedaan. Een balkon, een individuele buitenruimte voor elk appartement, zit ook mee in de plannen. En wellicht komt er een collectief verwarmingssysteem. Een hele grote operatie is dit, die zo’n 12 miljoen euro zal kosten. Maar die blijft goedkoper dan een complete nieuwbouw van 98 appartementen op die plek, wat 13 à 14 miljoen euro zou kosten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de betonstructuur van het gebouw nog minimaal 40 jaar mee kan”, aldus Ronny De Martelaere van de SNMH.

Een herinrichting van de hele buurt komt er meteen ook, in samenspraak met de stad. “Het Peter Benoitpark bevindt zich in het stadscentrum, maar is niet echt verbonden met de stad. Het lijkt op een ‘eilandje’ in de stad. Dat moet ook beter. De grote renovatie willen we aangrijpen om de hele buurt meer te verbinden met de stad en een opwaardering te geven.”