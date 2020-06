Grote Markt woensdag aan één kant afgesloten voor alle verkeer Joris Vergauwen

29 juni 2020

15u45 0 Sint-Niklaas De Grote Markt zal woensdag 1 juli afgesloten zijn voor alle verkeer, vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein richting Parklaan.

Op woensdag 1 juli tussen 7 en 15 uur is de Grote Markt afgesloten, vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein tot de Parklaan. Dan wordt een montagekraan op de rijbaan geplaatst voor Huis Muyle op de Grote Markt 6. Die kraan wordt ingezet voor het monteren van een bouwkraan in de tuin van het huis. De doorgang van het verkeer is daarom onmogelijk van 7 tot 15 uur, inclusief het busverkeer. Voetgangers en fietsers krijgen wel vrije doorgang.

