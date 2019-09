Grootste modelbouwclub van het land zet deuren open: treinbouwers spelen op hoog niveau JVS

13 september 2019

09u10 0 Sint-Niklaas Dit weekend zet modelspoorclub Het Spoor de deuren open voor het grote publiek. De grootste modelbouwclub van België toont heel wat modeltreinbanen, volledig zelf gemaakt, tot de kleinste details. “Onze modeltreinhobby is geëvolueerd naar een zeer wetenschappelijke en technische hobby, helemaal niet meer voor kinderen”, klinkt het.

In het grote lokaal van modelspoorclub Het Spoor, naast het museum SteM op Zwijgershoek, kan iedereen dit weekend terecht voor een bijzondere tentoonstelling. “We willen het publiek laten kennismaken én genieten van onze verschillende modeltreinbanen, in verschillende schaalgroottes. Wij tonen de kunst van de modelbouw, waar alle modellen en modelbanen volledig zelf gebouwd worden, in vele gevallen naar bestaande voorbeelden uit vergane tijden. Stoomtreinen die de ouderen onder ons nog hebben weten rijden, tonen we hier, net als modern materiaal, in levensechte modelomgevingen. De modeltreinhobby is ondertussen geëvolueerd naar een zeer wetenschappelijke en technische hobby, helemaal niet meer voor kinderen. Modelbouw is een volwassen en volwaardige hobby geworden, waar allerlei technieken aan te pas komen, zoals 3D-printing, lasercutting en computergestuurde treinen”, vertelt Erwin Stuyvaert van Msc Het Spoor.

De vereniging is toonaangevend in de modeltreinwereld. “Met meer dan honderd leden hebben we een paar jaar geleden ons eigen lokaal gekocht. Maar blijkbaar kennen veel mensen uit Sint Niklaas onze vereniging nog niet, want het grootste deel van onze leden komt van ver, en soms heel ver. Daarom is zo’n tentoonstelling een mooie gelegenheid om de lokale modelspoorliefhebber onze werking te tonen. Maar alle Sint-Niklazenaren zijn meer dan welkom. Families met kinderen zullen zeker een mooie dag beleven.”

In het lokaal van liefst 650 m² groot staan een tiental modeltreinbanen. Dit weekend is er ook nog een stand met modelspoormateriaal en boeken, net als een stand met miniatuurdiorama’s en verschillende demonstraties over modelbouwtechnieken en workshops. “En om onze toekomst te verzekeren, is er ook een delegatie van onze jeugdwerking actief aan het modelbouwen.”

De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september, telkens van 10 tot 18 uur. Info: www.msc-hetspoor.be