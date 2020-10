Groot stadsvernieuwingsproject in Stationsstraat: Ghelamco pakt uit met plannen voor retail, 104 nieuwe woningen en parkje tussen winkelstraat en Van Britsomstraat Joris Vergauwen

08 oktober 2020

09u58 24 Sint-Niklaas Projectontwikkelaar Ghelamco heeft grootse plannen in de Stationsstraat en in het binnengebied tussen de winkelstraat en de Richard Van Britsomstraat, op de vroegere gronden van de familie Timmermans. De ontwikkelaar wil er een gemengd project realiseren, met retail en wonen, met 65 appartementen aan de Stationsstraat en 39 wooneenheden in het binnengebied, waar ook een semi-publiek parkje komt.

De eigenaars van Schoenen Timmermans zijn al een tijdje bezig met het vormgeven van een nieuwe toekomst voor het hele patrimonium in de Stationsstraat. Daarvoor gaat het in zee met vastgoedinvesteerder en bouwbedrijf Ghelamco van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Royal Antwerp FC.

In de Stationsstraat plant Ghelamco nu een groot gemengd retail- en woonproject, zowel in de winkelstraat als in het binnengebied tussen de Stationsstraat en de Richard Van Britsomstraat. Daarvoor gaan tien winkelpanden tegen de grond, waaronder de winkels van Timmermans en Tiffany’s. “Het gaat om de reconversie en heractivering van een tiental oude, verwaarloosde panden naar een gemengde, toekomstgerichte ontwikkeling. Dit kan voor een positieve injectie en een meerwaarde zorgen voor de omliggende straten, de omgeving en de stad. Met dit gemengd project kunnen we een nieuwe betaalbare dynamiek creëren die jonge gezinnen en de hogere middenklasse kan aantrekken”, klinkt het.

Park

In de Stationsstraat wil de ontwikkelaar 65 appartementen bouwen, samen met een commerciële ontwikkeling van 2.500 m². In het binnengebied staan 39 wooneenheden op het bouwprogramma, rond een gemeenschappelijke tuin. “Die tuin zal onder bepaalde voorwaarden functioneren als een publiek toegankelijk park. Tegelijkertijd wordt een nieuwe doorgang gecreëerd voor zachte weggebruikers tussen de Stationsstraat en Richard Van Britsomstraat, waarvan het beheer bij de aanvrager blijft en waarvan de toegankelijkheid ook door de aanvrager wordt bepaald.”

Parkeren gebeurt ondergronds, waar 119 parkeerplaatsen worden voorzien voor het commerciële gedeelte en het residentiële gedeelte. Naast het parkeren worden eveneens 276 fietsenstallingen gerealiseerd.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek gaat vandaag van start en loopt tot 5 november. Het stadsbestuur heeft tijd tot januari om een oordeel te vormen. De stad mikt echter al langer op een mix van winkels, kantoren en wonen in de winkelstraat, om de leegstand van winkelpanden te bestrijden.

De ontwikkelaar wil snel werk maken van het project. Doel is om begin 2023 klaar te zijn.