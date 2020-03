Groep floristen kleedt etalage Daniël Ost aan: “Aanloop naar expo in thuisstad is ingezet” Joris Vergauwen

01 maart 2020

01 maart 2020

16u47 0 Sint-Niklaas De etalage van de bloemenwinkel van Daniël Ost aan het Onze-Lieve-Vrouwplein in Sint-Nikaas is volledig in het nieuw gestoken. Daarvoor zorgde de groep floristen die een week lang bij bloemsierkunstenaar Daniël Ost in de leer waren

Als apotheose van hun opleiding bij Daniël Ost kon het wel tellen. Het voorbije weekend kreeg een groep van tien floristen uit Azië en Europa de kans om de etalage van de winkel van de wereldvermaarde bloemsierkunstenaar in Sint-Niklaas opnieuw aan te kleden. Een week lang hadden ze de kneepjes van het bloemenvak bij de grootmeester geleerd. En dan mochten ze vrijdag aan het werk in zijn winkel aan het Onze-Lieve-Vrouwplein. Dat deden ze in stijl, onder het goedkeurend oog van de grootmeester zelf. De professionele floristen uit onder meer China, Taiwan en Portugal waren de eerste lichting studenten aan de ‘Daniël Ost Flower Academy’, die vorige week van start ging in het landhuis van de bloemsierkunstenaar in Eksaarde.

De vernieuwde etalage is meteen ook de aanzet naar de grote tentoonstelling die Daniël Ost in Sint-Niklaas geeft eind april. In mei wordt Ost immers 65 jaar. In zijn thuisstad pakt hij uit met ‘Paint the city green’, waarmee hij na een onwaarschijnlijke carrière in binnen- en buitenland de kroon op het werk wil zetten met een memorabele afscheidstentoonstelling in de Salons en De Casino.