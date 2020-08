Groene Kring plaatst levensgrote stropop op grens Daknam en Sinaai Yannick De Spiegeleir

18 augustus 2020

18u54 1 Sint-Niklaas Groene Kring, een jongerenorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers, heeft over heel Vlaanderen zo’n 140 poppen van stro geplaatst. Ook op de grens tussen Daknam en Sinaai op het kruispunt van de Heirstraat en Heirlandstraat staat een exemplaar.

Alle locaties worden op een digitale kaart geplaatst, zodat iedereen een (fiets)route langs de poppen kan uitstippelen om zo de pracht van het Vlaamse platteland te ontdekken.

“’Vakantie in eigen land’, dat is de boodschap die we tijdens deze coronacrisis al maandenlang horen. Onze jonge land- en tuinbouwers willen daar graag hun steentje aan bijdragen”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Vorige zomer plaatsten 45 Groene Kringers al een stropop, dit jaar gaan we een stapje verder.” Via de digitale kaart kunnen gezinnen, sportievelingen en dagjestoeristen een route op maat uitstippelen langs de stropoppen op het Vlaamse platteland.