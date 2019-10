Groene gevels voor academies aan parking Stadsschouwburg: “Ook op moeilijke plekken zuurstof in stad brengen” JVS

21 oktober 2019

10u49 0 Sint-Niklaas Twee grote gevels van de muziek- en kunstacademie aan de parking Stadsschouwburg krijgen een groene aankleding met klimplanten.

Aan de twee hoge muren zijn netten bevestigd waarlangs de klimplanten hun tocht omhoog kunnen inzetten. Op die manier moeten de twee grote gevels binnen een drietal jaar volledig groen zijn. De muren zijn er tot 12 meter hoog.

De stad werkt hiervoor samen met de vzw Groene Gevels, die eerder dit jaar ook al voor de eerste ‘groene gevelstraten’ in Sint-Niklaas zorgde. “Door de vergroening van gevels kun je toch zuurstof brengen op moeilijke plaatsen in de stad, waar te weinig plaats is voor bomen. Na de ‘groene gevelstraten’, waarbij we rekenden op de inwoners, geven we hiermee zelf ook het goeie voorbeeld”, aldus schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen).

De vzw Groene Gevels wil mensen ook overtuigen om meer gevels aan te kleden met klimplanten. “Met weinig geld en weinig grondoppervlakte is er toch een grote vergroening mogelijk. De klimplanten die wij gebruiken, zijn geen pure zelfklimmers zoals klimop. Die woekeren en hebben dus veel onderhoud nodig. De klimplanten die hier aan deze gevels hangen, groeien via de netten omhoog en moeten ook veel minder worden gesnoeid.”

De stad heeft ook de ambitie om binnenkort opnieuw een oproep te doen naar inwoners om nog meer groene gevelstraten in te richten.