Groenafval vat vuur in tuin van woning Joris Vergauwen

01 augustus 2020

10u27 0 Sint-Niklaas In een tuin in de Weverstraat in Belsele moest de brandweer vrijdagnamiddag ingrijpen omdat een hoop groenafval vuur had gevat.

Voorbijgangers merkten vrijdagnamiddag rond 16 uur rookontwikkeling op in een tuin naast een woning in de Weverstraat. De brandweer kwam ter plaatse en had het brandje snel onder controle. Een beperkte hoeveelheid snoeisel had vuur gevat. De oorzaak van de brand is niet gekend.