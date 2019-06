Gratis EHBO-koffers en Rode Kruis-opleidingen voor Sint-Niklase jeugdverenigingen JVS

04 juni 2019

15u28 0 Sint-Niklaas Om de Sint-Niklase jeugdverenigingen te steunen in hun eerste hulp bij ongevallen organiseren Rotary Sint-Niklaas, JOS vzw en het Rode Kruis een gratis basisopleiding EHBO. Als minimum een vierde van de leidingsploeg de gratis EHBO-cursus volgt, dan krijgt de jeugdvereniging een gevulde EHBO-koffer om de vakantie aan te vatten.

De zomervakantie is in zicht en vele kinderen en jongeren in jeugdwerkingen gaan op kamp. “En jammer genoeg hoort daar af en toe een ongevalletje bij. Daarom is niet alleen belangrijk om EHBO-kennis te hebben, maar vooral ook om over de juiste EHBO-materialen te beschikken”, stelt Toon De Beleyr van de vzw Jeugd Ondersteuning Sint-Niklaas (JOS).

Bij een bevraging van JOS vzw bleek vorig jaar dat er bij alle jeugdverenigingen een concrete behoefte is naar basisopleidingen EHBO. De serviceclub Rotary Sint-Niklaas wil daarbij helpen en biedt gratis EHBO-opleidingen aan, net als EHBO-koffers. “Er zijn zes opleidingsmomenten gepland. De 150 beschikbare plaatsen werden in een mum van tijd door de jeugdleiders van 44 jeugdverenigingen ingevuld, van jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen tot jeugdhuizen. Daarom plant Rotary Sint-Niklaas nog een extra stimulans. Wanneer minimum 25 procent van de leidingsploeg de EHBO-cursus volgt, dan ontvangt de jeugdvereniging een gevulde EHBO-koffer om de vakantie aan te vatten. We zullen dus een 50-tal koffers beschikbaar stellen”, klinkt het.

Veilige kampen

“Die EHBO-koffer heeft samen met de opleiding een duidelijk doel: de EHBO-kennis van de Sint-Niklase jeugdverenigingen naar een hoger niveau tillen. Dit zal permanente inzet en vorming vragen, waarbij Rotary Sint-Niklaas een partner wil zijn in de organisatie en logistiek. Hiermee willen we bijdragen aan veilige kampen en zomerwerkingen, ook na een ongevalletje.”