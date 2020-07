Graffitikunstenaar zet beachclub Komeet in kleur Joris Vergauwen

22 juli 2020

12u29 0 Sint-Niklaas Op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft de jonge graffitikunstenaar Cédric Deckers (20) beachclub Komeet onder handen genomen.

Cédric ‘Cedje’ Deckers uit Aartselaar mocht normaal gezien deze zomer op Tomorrowland zijn kunsten tonen als graffitikunstenaar. Dat viel in het water, maar hij kreeg toch de kans om zich uit te leven op provinciaal domein De Ster, waar hij de zijgevel van de nieuwe beachclub Komeet als canvas kreeg aangereikt. Hij mocht doen wat hij wilde, als het maar iets fris, zomers en vrolijk zou worden, iets waar kinderen naar kunnen blijven kijken. “Daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik heb wat foto’s gezocht van flamingo’s en papegaaien. Eerst heb ik gezorgd voor een kleurrijke basislaag en pas daarna heb ik bekeken hoe en waar ik die dieren erop kon plaatsen. Voor Tomorrowland zou ik een werk in dezelfde sfeer gemaakt hebben, enkel misschien op een grotere schaal. Al heb ik mij aan deze muur toch ook wat mispakt. Ik dacht dat ik er met 200 bussen wel zou komen, maar het zijn er inmiddels toch ook al bijna 250. Als je rekent op 7 euro per bus en twee weken fulltime spuiten, dan begrijp je waarom je als graffiti artist graag betaalde opdrachten doet. Als hobby kan je dat moeilijk zelf betalen.”

De beachclub kreeg de voorbije maand een flinke gedaanteverwisseling, met een heel nieuwe inrichting, een gloednieuwe kaart, heel wat activiteiten en nu dus ook een kleurrijk kunstwerk. Tina Stroobandt, mede-uitbaatster van beachclub Komeet, is er trots op. “Het proces is al een attractie op zichzelf. Door de grote interesse plaatsen we land art, street art en guerilla vanaf nu ook hoger op de agenda voor onze activiteitenkalender. In augustus zetten we met de workshops ‘Natuurlijk Schrijven’ en ‘Natuurkunst’ al een eerste stap in de goede richting. Lesgevers én kandidaat deelnemers mogen zich nog zeker aanmelden.”

Dat kan via www.samenster.be.