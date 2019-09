Gps-systeem gestolen uit geparkeerde auto Kristof Pieters

22 september 2019

In de Spieveldstraat in Sint-Niklaas werd vrijdag het vast gps-systeem gestolen uit een geparkeerde wagen. De dieven sloegen een ruit in van het voertuig. De inbraak werd rond half negen vastgesteld. Ook in Sint-Pauwels waren er vrijdag enkele gelijkaardige inbraken.