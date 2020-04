Gouverneur vernietigt studieopdracht Puyenbeke - Meerderheid plant meteen nieuwe opdracht: “Louter een juridisch-technische kwestie” Joris Vergauwen

20 april 2020

09u52 0 Sint-Niklaas De gemeenteraad van Sint-Niklaas moet zich deze week opnieuw uitspreken over de opdracht voor een ruimtelijke studie voor het sport- en recreatiepark Puyenbeke, waar het nieuwe zwembad een plaats krijgt. De gemeenteraadsbeslissing van januari werd door de gouverneur vernietigd, na een klacht van CD&V.

In november vorig jaar legde de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld met het meerjarenplan de krachtlijnen vast voor het beleid van de komende jaren. Een nieuw zwembad op Puyenbeke is één van de grote doelstellingen. In januari maakte het Sint-Niklase schepencollege meteen werk van dat nieuwe zwembad, met de aanstelling van vier studiebureaus: voor juridische ondersteuning, om een ruimtelijke visie voor Puyenbeke uit te tekenen, om een participatietraject uit te stippelen en om een mobiliteitseffectenrapport op te stellen.

De opdracht om een ruimtelijke visie op te maken voor het sport- en recreatiepark Puyenbeke ging naar het studiebureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam. Dat bureau is al drie jaar bezig met de opmaak van een streefbeeld voor de noordelijke groene lobben, in opdracht van de stad Sint-Niklaas. Het schepencollege besloot de opdracht voor de groene lobben uit te breiden met de opmaak van de ruimtelijke visie voor Puyenbeke, voor 45.700 euro. Het uitbreiden van die studieopdracht is echter in strijd met de nieuwe wet overheidsopdrachten van 2016. Die stelt dat de uitbreiding van de opdracht te beschouwen is als een nieuwe overheidsopdracht. “Wij hebben daarom klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid, omdat het schepencollege deze studie wilde toewijzen op basis van een wetsartikel dat al sinds 2016 is opgeheven en dus al 4 jaar niet meer bestaat”, aldus CD&V-raadsleden Johan Uytdenhouwen en Jos De Meyer. De gouverneur heeft hen nu gelijk gegeven. De gemeenteraadsbeslissing van januari is vernietigd.

Het schepencollege legt de gemeenteraad nu vrijdag meteen al een nieuwe opdracht voor, met dezelfde inhoud maar op basis van een gecorrigeerde juridische grond. “Dit is louter een juridisch-technische kwestie die ook geen vertraging oplevert”, reageert het schepencollege.

CD&V maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals de inzet van externe studiebureau’s aan te kaarten. “Dat gebeurt te veel in Sint-Niklaas. De kostprijs van al deze studies is veel te hoog. Alleen al voor Puyenbeke gaat het om 375.000 euro. Wij pleiten voor meer erkenning van de ervaren planologen van de stad zelf. Laat hen een ruimtelijke visie opmaken. Daarom zullen we ons vrijdag verzetten tegen een nieuwe beslissing voor de uitbesteding van een ruimtelijke visie over Puyenbeke.”