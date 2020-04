Gouverneur na klacht oppositie over zwembaddossier: “Inzagerecht van raadsleden moet beter worden gerespecteerd” Joris Vergauwen

20 april 2020

15u24 0 Sint-Niklaas Gemeenteraadsleden van oppositiepartijen PVDA en sp.a hebben van de gouverneur grotendeels gelijk gekregen. Zij hadden een klacht ingediend tegen het gebrek aan transparantie van het schepencollege in het zwembaddossier.

Ook de gouverneur heeft zijn werk met toezicht op de procedures voor het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas. Niet alleen heeft waarnemend gouverneur Didier Tollenaere gevolg gegeven aan een klacht van CD&V over de opdracht voor de opmaak van een ruimtelijke visie voor Puyenbeke, maar nu heeft hij ook een uitspraak gedaan over een klacht van sp.a en PVDA over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden in het zwembaddossier.

Eind november dienden raadsleden van sp.a en PVDA die klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens hen werd het inzagerecht van de raadsleden in het zwembaddossier ernstig geschonden. De gouverneur heeft de klacht, die betrekking heeft op een hele reeks documenten in het zwembaddossier, nauwgezet onderzocht en een lijvig antwoord geformuleerd.

Een maatregel is niet aan de orde omdat de klachten niet tegen een concreet besluit zijn, maar tegen de handelswijze van het schepencollege. Als conclusie vraagt de gouverneur aan het schepencollege “om in de toekomst het inzagerecht van de raadsleden nog beter te respecteren”. Tegelijk heeft hij in een aantal gevallen wel begrip omdat er onduidelijkheid kan zijn over de ‘definitieve status’ van sommige documenten, wat het schepencollege als argument gebruikte. “Niettemin blijkt dat er wel degelijk al heel wat documenten bestonden die al aan de raadsleden konden worden bezorgd. De nuance ‘documenten die nog ter bewerking of ter studie liggen’ mag echter niet zo ruim geïnterpreteerd worden. Het is niet omdat het schepencollege nog geen definitieve keuze had gemaakt voor een bepaalde locatie en procedure voor het nieuwe zwembad dat alle documenten ter voorbereiding hiervan nog als ‘ter bewerking’ of ‘ter studie’ moesten worden beschouwd.”

“Geen verdere beslissingen nemen”

“Het schepencollege heeft in dit dossier een loopje genomen met de democratische beginselen van informatie en openbaarheid van bestuur”, concludeert PVDA-raadslid Jef Maes, die nu vraagt om de genomen beslissingen on hold te zetten en om de beloofde participatie van de bewoners en het resultaat van de mobiliteitsstudie af te wachten vooraleer verdere beslissingen te nemen.

