Goldies Radio start met verzoekprogramma Joris Vergauwen

29 maart 2020

15u36 0 Sint-Niklaas Goldies Radio start maandag met een verzoekprogramma, onder het motto ‘Geen bezoek? Vraag een verzoek’. “We willen mensen verbinden die elkaar nu niet kunnen bezoeken.”

Goldies Radio werkt voor het verzoekprogramma ook samen met Zorgpunt Waasland. De woonzorgcentra krijgen flyers met daarop alle info om verzoekjes aan te vragen. Dat kan via een e-mail naar verzoek@goldiesradio.be of via het invulformulier op goldiesradio.be/verzoekje. Het is ook mogelijk om een boodschap achter te laten op de voicemail van het nummer 0466 90 38 19 of via facebookmessenger (@goldiesradio).

“Bedoeling is om familie, vrienden of kennissen te verbinden, die elkaar voorlopig niet kunnen bezoeken in één van de woonzorgcentra, thuis of in het ziekenhuis. Daarvoor zetten we alle klassieke en moderne middelen in”, klinkt het bij Goldies Radio. “In deze tijden, waarin het coronavirus om zich heen grijpt en we allemaal afstand van elkaar moeten houden, heeft iedereen nood aan een dikke knuffel. We zetten muziek in als bindmiddel tussen mensen want muziek verzacht, heelt en roept mooie herinneringen op.”

Het verzoekprogramma is vanaf maandag 30 maart dagelijks te beluisteren tussen 14 en 15 uur. Goldies Radio is te beluisteren via 106.8 FM vanuit Sint-Niklaas, via 107.5 FM vanuit Stekene en online via www.goldiesradio.be.