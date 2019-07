Goestink pakt vandaag uit met apero op Grote Markt JVS

26 juli 2019

11u57 0 Sint-Niklaas Het festival Goestink pakt vandaag op de Grote Markt uit met de eerste van drie zomerse apero’s.

Vanaf 16 uur vandaag neemt Goestink een stuk van de Grote Markt in voor een apero. De hele avond lang zijn er dj’s en foodtrucks, in een gezellig kader, mét parasols en voldoende verfrissingsmogelijkheden.

Het festival Goestink was in mei al aan de vijfde editie toe, op het Castrohof. Het evenement is uitgegroeid tot een fijn festival voor alle leeftijden, waar vooral gezelligheid centraal staat. Een ‘festival van de sfeer’, zo omschrijven de organisatoren het steevast. Voor het eerst pakt Goestink nu ook in de zomer uit met een apero. Dat gebeurt vandaag, maar ook nog op vrijdagen 23 augustus en 27 september.

Vanaf 16 uur volgt er een feestje met dj’s Run The Jules, Maxmoody, Jean Le Rouge en Hush Hefner. Info: Facebook Goestink.