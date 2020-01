Goestink pakt uit met winterse apero op Grote Markt JVS

02 januari 2020

18u42 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag is er een winterse editie van Goestink op de Grote Markt.

Zaterdag vanaf 16 uur kan iedereen ook bij Goestink klinken op het nieuwe jaar. Voor het stadhuis wordt een grote, overdekte en verwarmde tent gezet, waar de hele avond lang een feestje plaatsvindt. Goestink was er de voorbije jaren in het voorjaar en in de zomer, maar nu dus ook in de winter. Zondag wordt de infrastructuur ook gebruikt voor de nieuwjaarsdrink van de stad.

Goestink pakt zaterdagavond uit met een dansfeest, met een traktatie rond 18 uur, met een heuse kerstkaraoke van een halfuurtje om 20 uur en zelfs nog eens met een ‘aftelmoment’ om middernacht. Er zijn ook foodtrucks van de partij.

De volgende Goestink vindt vervolgens plaats in mei. Een driedaags feestje wordt dat, op 15, 16 en 17 mei, op het Castrohof.

Info: Facebook Goestink