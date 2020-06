Gewezen coronapatiënten maken balans op: “Virus heeft flink ingehakt op het lichaam, nog steeds veel last van vermoeidheid”

Sint-Niklaas

Nu de eerste golf van het coronavirus achter de rug lijkt, gingen we nog eens op bezoek bij twee gewezen patiënten die in het ziekenhuis waren beland. Raymond Truyens (60), ambulancier bij de Hulpverleningszone Waasland, lag enkele weken in coma nadat hij besmet raakte door het coronavirus. Hij is nog altijd in revalidatie. Buschauffeur Kurt Van den Eeden (52) is intussen wel terug aan de slag. Beide getuigen dat het virus sporen heeft nagelaten.