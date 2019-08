Geweldfilmpje: betrokkenen geïdentificeerd, slachtoffer weigert klacht in te dienen Kristof Pieters

21 augustus 2019

18u22 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft meer informatie bekend gemaakt over het filmpje van ‘zinloos geweld in de Stationsstraat in Sint-Niklaas dat sinds woensdagavond op sociale media circuleert. Alle betrokkenen zijn geïdentificeerd net als de getuigen maar het slachtoffer weigert klacht in te dienen.

Volgens de politie dateren de feiten op het filmpje van de avond van 18 mei 2019. “De personen die in het filmpje klappen krijgen, hebben de politie de avond van de feiten gebeld om melding te maken van de gebeurtenissen”, zegt woordvoerder Els Nijs. “We hebben de heren aangeraden om hiervan aangifte te doen. Tot op vandaag is echter geen van de betrokken partijen die op de video te zien zijn, aangifte komen doen bij de politie.”

Op 1 augustus is een burger het filmpje komen tonen bij de politie Sint-Niklaas. De burger (die geen van de betrokkenen is in de video) werd hierover verhoord. “Onze collega’s stelden hiervan een pv op. Één van de heren waarvan te zien is dat hij klappen kreeg, werd door de politie gecontacteerd om zijn relaas van de feiten te doen. De man in kwestie wenste over de feiten echter geen aangifte of klacht neer te leggen. Op basis van dit relaas stelt de politie vast dat de context breder is dan die die het filmpje weergeeft. Het gaat wederzijdse slagen.”

Gisterenavond was het voor de politie niet meteen duidelijk dat het om oude feiten ging. “Maar onze collega’s legden al snel de link met het filmpje dat een burger eerder kwam tonen. Na raadpleging van onze info en databanken, kon het verband gelegd worden. Zowel de heren die op het filmpje slagen krijgen als getuigen werden geïdentificeerd. Er is ook een vermoedelijke identificatie van de jongeman die op het filmpje de slagen geeft. We nemen de zaak alleszins ernstig en onderzoeken dit nog verder om er een gepast gevolg aan te geven.”