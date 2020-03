Gevel van pitazaak op Antwerpse Steenweg beschoten, verschillende kogelinslagen maar geen gewonden Kristof Pieters

18 maart 2020

14u42 8 Sint-Niklaas Onbekenden hebben woensdagochtend de gevel beschoten van een pitazaak op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Ze hadden het gemunt op de bovenverdieping van het pand. Er vielen geen gewonden. Politie en parket zijn met een onderzoek gestart.

Buren werden woensdagochtend rond 6 uur opgeschrikt door enkele knallen. “Ik ben echter niet op straat gaan kijken en terug in slaap gevallen”, getuigt een buurvrouw. “Ik had de knallen niet herkend als schoten van een vuurwapen. ‘s Morgens zag ik dat er politie stond en de straat was afgesloten. In de gevel van de pitazaak waren verschillende kogelinslagen.”

De politie sloot de straat geruime tijd af voor een sporenonderzoek. Op het wegdek en het voetpad werden verschillende kogelhulzen aangetroffen. De federale gerechtelijke politie is intussen met een onderzoek gestart. De daders hadden het blijkbaar niet op de pitazaak zelf gemunt, maar wel op de bewoners die op de bovenverdieping verbleven. Het is daar waar de kogelinslagen werden vastgesteld. Er is gelukkig enkel stoffelijke schade. Niemand raakte gewond. Het parket Oost-Vlaanderen heeft het labo ter plaatse gestuurd en een wapendeskundige aangesteld.

Boven de pitabar woont de uitbater met zijn vrouw en twee kinderen. “Ze verblijven hier sinds een jaar of twee”, weten de buren. “Het zijn vriendelijke mensen. We zijn enorm geschrokken dat er zoiets is gebeurd in onze straat. Dit had veel erger kunnen aflopen, zeker met kinderen in huis. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.”

Over het motief van de daders is voorlopig nog niks bekend. Volgens buren is er mogelijk wel een verband met de broer van het slachtoffer. Die baatte vroeger een Turks café uit op de Antwerpse Steenweg en zit momenteel een celstraf uit.