25 juli 2020

In een bergruimte in de kelderverdieping van blok 3 in het Fabiolapark in Sint-Niklaas is vrijdag een inbraak vastgesteld. De deur werd opengebroken en de dief ging aan de haal met een oude laptop en een grote pluche aap.