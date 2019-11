Geseinde dief opgepakt dankzij alerte bewoners Kristof Pieters

24 november 2019

12u41 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagavond een vermoedelijke inbreker gevat dankzij alerte bewoners. De man staat internationaal geseind.

Rond 18.30 uur kwam een eerste oproep binnen bij de politie voor een verdacht voertuig in de omgeving van de Kleemstraat. Daar werd ook een inbraakpoging vastgesteld. Korte tijd later werd de wagen opnieuw gesignaleerd ter hoogte van de Schrijberg. De politie was snel ter plaatse en kon de bestuurder inrekenen. Het gaat om een man die internationaal geseind staat. In de wagen werd een zaklamp en schroevendraaier aangetroffen. Er zal nu onderzocht worden voor welke feiten de verdachte in aanmerking komt.