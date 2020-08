Gemeenteraad trekt naar hogeschool Odisee Joris Vergauwen

31 augustus 2020

16u26 0 Sint-Niklaas De zitting van de gemeenteraad zal in september plaatsvinden in het auditorium van hogeschool Odisee.

Al sinds maart komt de gemeenteraad van Sint-Niklaas elke maand online samen. In september mogen de gemeenteraadsleden zich opmaken voor opnieuw een fysieke zitting. Alleen zal die niet plaatsvinden in de gemeenteraadszaal in het stadhuis. De gemeenteraad wijkt uit naar hogeschool Odisee aan de Hospitaalstraat, waar het auditorium over de juiste troeven beschikt. “We hebben verscheidene mogelijkheden bekeken. Het auditorium van hogeschool Odisee blijkt ideaal. Het is groot genoeg om iedereen een plaats te geven, mét de nodige afstand. Ook geluidstechnisch is het auditorium heel geschikt om de gemeenteraadszitting te organiseren", verklaart burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). De commissiezittingen blijven evenwel op dezelfde digitale manier plaatsvinden als de voorbije maanden.