Gemeenteraad op verplaatsing: zitting vindt plaats in auditorium van hogeschool Odisee Joris Vergauwen

25 september 2020

19u34 0 Sint-Niklaas Voor het eerst sinds februari is de gemeenteraad van Sint-Niklaas weer fysiek samengekomen. Dat gebeurde vrijdagavond niet in het stadhuis, maar in het auditorium van hogeschool Odisee in de Hospitaalstraat.

De 41 Sint-Niklase gemeenteraadsleden zagen elkaar vrijdagavond opnieuw in levende lijve in een voltallige zitting. De laatste normale raadszitting dateert al van februari. Sindsdien was er geen fysieke zitting meer. De gemeenteraad vergaderde de voorbije zes coronamaanden digitaal. Sinds deze maand spoort het Agentschap Binnenlands Bestuur steden en gemeenten aan om weer fysiek te vergaderen. Digitaal vergaderen kan nog altijd, maar dan moet de zitting met een audiovisuele livestream beschikbaar zijn voor het publiek.

In Sint-Niklaas moest het stadsbestuur op zoek naar een geschikte oplossing om fysiek te vergaderen. In de raadszaal van het stadhuis is er niet voldoende ruimte om de afstandsregels te respecteren. Er kwamen een aantal locaties in aanmerking, maar uiteindelijk bleek het auditorium van hogeschool Odisee in de Hospitaalstraat de meest geschikte. Dat blijft ook zo de komende maanden, toch minstens zolang de coronamaatregelen gelden.