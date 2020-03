Gemeenteraad in coronatijden: 10 van de 41 raadsleden aanwezig, waarvan 6 van Vlaams Belang - Beperkte agenda in 42 minuten afgerond Joris Vergauwen

28 maart 2020

16u18 0 Sint-Niklaas Een stad besturen in coronatijden is geen evidentie. De gemeenteraadszitting van vrijdagavond in Sint-Niklaas werd niet geannuleerd, maar er was deze keer een overgrote meerderheid die thuis bleef en via e-mail tot de stemming overging. Slechts 10 van de 41 raadsleden waren in het stadhuis. Opmerkelijk: de Vlaams Belangfractie was met 6 van de 7 raadsleden nagenoeg voltallig aanwezig.

Al sinds het begin van de coronacrisis werd in Sint-Niklaas bekeken hoe de gemeenteraadsleden hun functie optimaal zouden kunnen vervullen. CD&V-raadslid Kristof Van Gansen kwam eerst met het voorstel om de gemeenteraadscommissies digitaal te volgen. Uiteindelijk werden er maar twee gemeenteraadscommissies georganiseerd, waarop de fractievoorzitters aanwezig waren. Vorige week was dan het idee opgevat om de zitting van de gemeenteraad in de trouwzaal van het stadhuis te organiseren. Die zaal is groter en dan zouden de 41 raadsleden verder van elkaar kunnen zitten. Uiteindelijk werd ook dat idee afgevoerd, nadat er begin deze week overleg was tussen de fracties. Conclusie: de agenda van de gemeenteraad werd fors afgeslankt. Alle toegevoegde punten en alle agendapunten die discussie zouden kunnen opleveren, worden uitgesteld naar een latere zitting. Op vraag van de oppositie gebeurde dat finaal ook met agendapunten over investeringen in het techniekhuis en het ruimtelijk dossier van Puyenbeke.

“Blijf in uw kot, Vlaams Belang”

Vrijdag kon er dan digitaal worden gestemd, via e-mail, zodat de raadsleden thuis konden blijven. Wie echter wél aanwezig wilde zijn, kon naar de zitting komen. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) was van de partij, net als gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen), sp.a-fractievoorzitter Kris Van der Coelden en N-VA-raadslid Maxime Callaert, die zijn eed als nieuwe schepen moest afleggen, en Christine Meert (N-VA), die haar eed als nieuw raadslid moest afleggen.

Opvallend: 6 van de 7 raadsleden van Vlaams Belang namen plaats in de gemeenteraadszaal. Daar kregen ze nogal wat kritiek op vanuit de andere partijen, via de sociale media. “Blijf in uw kot”, kregen ze te horen.

Frans Wymeersch (Vlaams Belang) is echter niet onder de indruk. “We waren vrijdagavond inderdaad met zes van de zeven raadsleden aanwezig. We hadden dat op voorhand besproken. Wij hebben geen risicovol beroep. Dit is een mandaat. En dat mandaat heb je voor alle dagen en in alle omstandigheden. Als we op een veilige manier kunnen vergaderen, waarom niet dan? En het is makkelijk om van thuis uit, zonder dat je verplicht aanwezig bent en zonder dat je zelfs in communicatie staat met de gemeenteraad, je zitpenning op te strijken. We vinden het ook te makkelijk om mensen een hart onder de riem te steken met een wit laken en applaus. Wij vonden het een groter teken van solidariteit om ons mandaat serieus op te nemen. Het was onze job om daar te zijn. En bovendien: er was plaats genoeg in de zaal, we hebben op ruime afstand van elkaar kunnen vergaderen.”

De 19 agendapunten werden in snel tempo afgehandeld, waardoor de zitting al na 42 minuten was afgelopen. Een groot contrast met sommige andere gemeenteraadszittingen in Sint-Niklaas.