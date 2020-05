Gemeenteraad gaat voor het eerst online: publiek kan volgen via live audiostream Joris Vergauwen

25 mei 2020

13u39 0 Sint-Niklaas Het publiek kan voor het eerst in Sint-Niklaas een zitting van de gemeenteraad digitaal volgen. Dat gebeurt met een live audiostream, maandag vanaf 19 uur.

Al enkele keren is het de voorbije jaren ter sprake gekomen om de zittingen van de gemeenteraad in Sint-Niklaas live te streamen. Maar zowel in de vorige als in de huidige bestuursperiode heeft de meerderheid dat voorstel telkens afgewezen. De coronaperiode zorgt er nu toch voor dat er een streaming komt van de gemeenteraad. Het is evenwel nog geluid zonder beeld. Het gaat om een live audiostream van de gemeenteraad, geen videostream.

Het publiek kan online de lokale politieke besluitvorming volgen, op maandag 25 mei vanaf 19 uur. De meeste gemeenteraadsleden zitten overigens zelf ook thuis achter hun scherm.

Proces moet rijpen

Of het een eerste stap is naar een verdere streaming van de gemeenteraadszittingen is nog niet uitgemaakt. “Blijft het een live audiostream? Of gaan we naar een live videostream? Dat bespreken we in Sint-Niklaas naar goede gewoonte met alle fracties samen. Mijn persoonlijke mening is dat we er wellicht naartoe zullen moeten gaan, maar het is een proces dat moet rijpen”, stelt gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen).

Wie de zitting wil volgen, moet zich eerst akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement, dat stelt dat het verboden is om opnames te maken van de zitting. De live audiostream is hier te volgen.