Geld gestolen uit slaapkamer van woning Kristof Pieters

05 januari 2020

09u23 0 Sint-Niklaas Dieven hebben vrijdag ingebroken in een appartement in de Puyenbekestraat. Het slot was uit de deur gehaald. Binnen werd de flat doorzocht. De daders gingen aan de haal met 200 euro cash uit de slaapkamer.

Ook in een woning aan de Grote Baan werd vrijdag een inbraak vastgesteld. De bewoners waren twee weken op vakantie en stelden bij hun thuiskomst vast dat de voordeur geforceerd was. Het precieze nadeel is nog niet bekend.