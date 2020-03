Geld en werkmateriaal gestolen bij inbrakenreeks Kristof Pieters

01 maart 2020

09u19 3 Sint-Niklaas Dieven hebben vrijdag en zaterdag op heel wat plaatsen toegeslagen in Sint-Niklaas. Daarbij werd een flinke som geld en werkmateriaal gestolen.

De grootste buit werd gemaakt bij een inbraak in een woning in de Damstraat. Daar werd een ruit ingeslagen van een keukenraam en de achterdeur. De hele woning werd doorzocht en er verdween volgens de eigenaar 3.000 euro uit een lade.

In de Olmenstraat werd eveneens ingebroken. De bewoners zijn op vakantie en de ouders stelden bij nazicht van de brievenbus vast dat een raam aan de rechterkant van de woning open stond. Het precieze nadeel is nog niet bekend.

In de Clement Heirmanstraat werd het slot geforceerd van een bestelwagen die op de openbare weg geparkeerd stond ter hoogte van de Da Vinci school. Er werd allerlei materiaal gestolen

In de Destelwijk gooiden dieven een ruit van een schuifraam stuk met een steen die uit de vijver van de buren was gehaald. Er werd een spaarpot meegenomen met daarin zo’n 100 euro en een halsketting. In dezelfde wijk was zaterdag ook een inbraak in een tuinhuis. Dat werd met bruut geweld opengebroken. Er werd een mes gestolen waarvan het omhulsel in de buurt nadien werd teruggevonden.

In de Vlasstraat werd eveneens een ruit ingegooid om binnen te geraken in een woning. Hier werden de dieven wellicht betrapt toen de bewoners thuis arriveerden. Ze sloegen zonder buit op de vlucht.

Tot slot werd zaterdag nog ingebroken in een bestelwagen die in het Koningin Fabiolapark geparkeerd stond. De schuifdeur werd geforceerd. De dieven gingen aan de haal met professioneel werkmateriaal zoals een boormachine, nagelschieter op perslucht, een decoupeerzaag, enz.