Gekke nieuwigheden in Waasland Shopping Center: van uitzwaaiteam over shoppingcommentator tot glimlachcoaches Joris Vergauwen

04 oktober 2019

08u09 0 Sint-Niklaas Vrijdag is het de ‘World Smile Day’ en dat wordt in het Waasland Shopping Center op een bijzondere manier in de kijker gezet. Als eerste in ons land schakelt Waasland Shopping een professioneel team van glimlachcoaches in, om winkeliers vriendelijker te maken. Vandaag vanaf 16 uur zet het shopping center ook een gespecialiseerd ‘uitzwaaiteam’ en een shoppingcommentator in.

Het Waasland Shopping Center wil het meest goedlachse shoppingcentrum van Vlaanderen worden. Daarvoor zet het de operatie ‘W.Smile Games’ op, die al even in een proeffase loopt. Een team van vier ‘glimlachcoaches’ peilt daarbij om de twee maanden naar de klantvriendelijkheid van de winkeluitbaters. Spreekt de winkeluitbater de klant aan, wordt er geglimlacht en is er sprake van oogcontact? Alles wordt bijgehouden in een ranking. Winkels die minder goed scoren, krijgen van het management van Waasland Shopping concrete tips. Wie op op het einde van het jaar helemaal bovenaan de ranking staat, krijgt een teambuilding cadeau. “Het heeft al resultaat, want dankzij de tips van onze glimlachcoaches zien we dat intussen al ruim 57 procent van onze winkeluitbaters de klanten met een glimlach verwelkomen. Dat ligt dus vér boven het Belgische gemiddelde en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen”, aldus Waasland Shopping Center-manager Toon De Meester.

Glimlachcoaches zijn niet de enige vernieuwing die het winkelcentrum doorvoert. Vrijdag zal een shoppingcommentator de klanten toejuichen en benadrukken wat al goed zit aan hun outfits en wat misschien nog beter kan. “Op de World Smile Day komen klanten op een roze loper binnen en zullen tien personal shoppers hen, zoals elke vrijdag, bijstaan met gratis advies en tips op maat. Als de klanten de parking van het shoppingcenter verlaten, zullen ze bovendien persoonlijk uitgewuifd worden ons door ons gespecialiseerd uitzwaaiteam.”

Nieuw interieur

Het winkelcentrum heeft de voorbije weken ook 1,9 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw interieur, met onder meer nieuwe, comfortabele zitbanken, laadpunten voor gsm’s, een interactieve speeltuin, meer groene rustplekken en innovatieve verlichting. Het Waasland Shopping Center krijgt jaarlijks zo'n 6 miljoen bezoekers over de vloer.