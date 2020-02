Geflitst met 109 kilometer per uur in bebouwde kom op ‘verkeersveilige dag’ Kristof Pieters

28 februari 2020

15u43 0 Sint-Niklaas Op de ‘verkeersveilige dag’ van de provincie Oost-Vlaanderen controleerde ook de politie van Sint-Niklaas extra op snelheid in de Vossekotstraat, Brandstraat, L. Scheerderslaan, Damstraat en Hulstbaan. 15,6 procent van de 1.218 gecontroleerde bestuurders beging een overtreding. Zij krijgen een boete.

Op de L. Scheerderslaan (zone 50) scheurde een laagvlieger met 109 kilometer per uur voorbij. Hij moet zich verantwoorden in de politierechtbank. En op de Hulstbaan in Sinaai haalde de politie eveneens een bestuurder met zware voet uit het verkeer. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.