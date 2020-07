Geen zomerkermis in Sint-Niklaas en Sinaai Joris Vergauwen

09 juli 2020

17u11 1 Sint-Niklaas De zomerkermissen van Sint-Niklaas en Sinaai worden geannuleerd.

Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft beslist om de zomerkermissen in Sint-Niklaas en deelgemeente Sinaai te annuleren. “In samenwerking met de veiligheidscel werden alle mogelijke opties bekeken. Helaas bleek na grondig onderzoek dat het niet haalbaar is om op korte termijn de kermissen op een veilige manier te kunnen organiseren. Daardoor zijn we genoodzaakt om de zomerkermis van Sint-Niklaas en van Sinaai niet te laten plaatsvinden. We hopen in de toekomst spoedig opnieuw kermissen te kunnen verwelkomen”, meldt de stad.