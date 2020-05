Geen Vredefeesten, wel alternatief ballonspektakel ‘Respect’ voor de zorgsector: “Opstijgen op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas en Waasland” Joris Vergauwen

25 mei 2020

11u58 0 Sint-Niklaas Het ballonspektakel ‘Respect’ zal in het eerste weekend van september het alternatief vormen voor de Vredefeesten. Op verschillende locaties in het Waasland zullen Wase ballonpiloten opstijgen, met mensen uit de Sint-Niklase zorginstellingen als passagiers. De vele tienduizenden liefhebbers moeten de ballons dan toch niet missen dat weekend. “De mensen zullen niet naar de ballons kunnen gaan, maar de ballons worden gewoon tot bij hen gebracht.”

Midden april al hakte het Sint-Niklase schepencollege de knoop door: de Vredefeesten en het stadsfestival Villa Pace zullen begin september niet plaatsvinden. Al meteen klonken er stemmen om toch iets te doen, met de focus op de zorg- en hulpverleners die in deze zware coronamaanden alle dankbaarheid verdienen. De families Sax en Rosseneu, de organisatoren van de ballonmeeting tijdens de Vredefeesten, hebben hun idee nu al meer vormgegeven. Het krijgt de naam ‘Respect’ en het wordt een alternatief ballonevenement, dat ook zal plaatsvinden tijdens het eerste weekend van september.

Zorgsector

“Op verschillende locaties in Sint-Niklaas en het Waasland zullen dat weekend Wase ballonpiloten opstijgen. De passagiers zullen mensen zijn die in de Sint-Niklase zorg- en hulpverleningsinstellingen werken en waarop we tijdens deze coronaperiode dubbel en dik kunnen rekenen”, klinkt het bij de ballonfamilies. “We willen iets terugdoen voor al die mensen die ons al weken door deze gezondheidscrisis loodsen. Het idee kreeg snel vorm, nu kunnen we al meer details bekendmaken. De opstijglocaties zullen verspreid liggen over Sint-Niklaas en het Waasland. Met andere woorden, de mensen kunnen dat weekend niet náár de ballons, maar de ballons worden gewoon tot bij hen gebracht.”

Mensen die in de zorgsector werken, kunnen zich kandidaat stellen om mee te vliegen. Hoe en wanneer, dat wordt op een later tijdstip nog meegedeeld via de werkgevers en de koepels. Wase piloten die willen meewerken aan ‘Respect’ kunnen zich melden bij de organisatie.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 september.