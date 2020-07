Geen stadsbussen meer maar wel één grote stadslus en betere verbindingen naar deelgemeenten Kristof Pieters

17 juli 2020

18u37 0 Sint-Niklaas Het Het nieuwe openbaar vervoersplan krijgt zowel positieve als negatieve reacties. De PVDA ziet een aantal verbeteringen na het protest maar de plannen om de stadsbussen af te bouwen blijven een doorn in het oog van de partij. Volgens schepen Carl Hanssens (N-VA) zal er echter geen bus minder rijden en geen euro minder worden uitgegeven aan openbaar vervoer.

Dat de frequentie van de verbindingen met de deelgemeenten wordt verhoogd, juicht de PVDA toe. “Maar eens daar hebben de reizigers een kleiner aanbod dan vandaag”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes vast. “Velen zullen dus nog steeds de auto nemen om op hun eindbestemming te geraken. Enkel de meest rendabele lijnen worden verder uitgebouwd, de rest wordt afgebouwd.” Maes stelt zich ook vragen bij het alternatief: ‘vervoer op maat’. “Wat dat juist gaat betekenen is nog niet duidelijk: flexbussen, collectieve taxi’s en deelsystemen van fietsen en step. Dergelijke systemen zoals de belbus hebben nog nergens goed gewerkt. Vooral oudere inwoners gaan in de kou blijven staan.”

Behoud van één stadslijn

Nadat er veel protest kwam tegen de afschaffing van de stadsbussen is beslist om één stadslijn te behouden. Die zal naast het WSC, het AZ Nikolaas, het station en de Watermolenwijk ook de Valk, Baenslandwijk, Welzijnshuis en Tereken bedienen en dit in een frequentie om het halfuur. “Een verbetering tegenover het eerste plan maar in de Clementwijk, de Don Boscowijk, het Fabiolapark, en de Elisabethwijk, zullen de stadsbussen niet meer passeren”, reageert Jef Maes. De PVDA pleit voor meer en kleinere elektrische stadsbussen.

Middelen efficiënter inzetten

Carl Hanssens, die ook voorzitter is van de Vervoerregio Waasland, benadrukt dat niemand iets heeft aan lege bussen die rondrijden. “De middelen moeten efficiënter ingezet worden”, benadrukt hij. “Alle kernen rond Sint-Niklaas krijgen een betere verbinding met de stad, met in de daluren een verbinding van minstens elke 30 minuten. Met Temse en Nieuwkerken komt er een verbinding elke 20 minuten en met Sinaai en Belsele zelfs elke 15 minuten. Dat is een zeer grote verbetering tegenover vandaag en de beste garantie voor een autoluwere kern.”

Elke 10 minuten bus tussen station en WSC

De corridor Parklaan - Grote Markt - Hofstraat blijft de belangrijkste vervoersas door de stad met minstens een bus elke 10 minuten tussen het station en het Waasland Shopping Center. “De Clementwijk zal ontsluitingen krijgen aan de rand van de wijk met de kernlijnen van en naar Stekene en Sint-Gillis-Waas met een bus om het kwartier in de daluren stadinwaarts maar niet meer in de wijk zelf”, vervolgt Hanssens. “We gaan nog wel aanvullende maatregelen onderzoeken.”