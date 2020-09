Geen Sint in de Piste dit jaar: “Kunnen niet anders dan annuleren” Joris Vergauwen

07 september 2020

12u03 2 Sint-Niklaas Ook de Sinterklaasperiode zal er in Sint-Niklaas, de ‘stad van de Sint’, dit jaar helemaal anders uitzien. Het grote evenement Sint in de Piste, waar jaarlijks zo’n dertigduizend bezoekers op afkomen, is geannuleerd.

De voorbije zomer zijn zowat alle evenementen al geschrapt, en ook deze herfst en winter lijkt het heel stil te gaan worden. De organisatie van Sint in de Piste maakte maandagvoormiddag bekend dat het grote circusevenement op de Grote Markt dit jaar niet zal plaatsvinden. Sint in de Piste zou normaal gezien in november twee weken lang de Grote Markt inpalmen, met twaalf voorstellingen voor in totaal 30.000 bezoekers, met meer dan tweehonderd medewerkers per show en met artiesten uit alle hoeken van de wereld. “Sint in de Piste is als één van de grootste Europese circusfestivals geen eenvoudige klus om te organiseren. Deze coronatijden maken het er bovendien niet gemakkelijker op. Omdat de veiligheid en gezondheid van ons publiek en de vele medewerkers een absolute prioriteit is, laten de huidige omstandigheden het ons helaas niet toe om de editie 2020 te realiseren. Om het feest ook in de toekomst te kunnen garanderen, blijft het tentdoek dit jaar dus beneden”, melden Marc Boon en Dirk Belon.

De volgende editie van Sint in de Piste zal plaatsvinden eind november 2021.