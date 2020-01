Geen pamperkorting op afvalfactuur voor jonge gezinnen JVS

03 januari 2020

08u58 0 Sint-Niklaas Na sp.a heeft ook PVDA een pamperkorting gevraagd voor jonge gezinnen. De meerderheid gaat daar echter niet op in.

De PVDA diende een voorstel in om 40 euro korting te voorzien voor elk kind van twee jaar of jonger, als sociale tegemoetkoming voor jonge gezinnen. “Pampers zorgen namelijk voor extra gewicht en extra kosten ten opzichte van het vroegere vuilzaksysteem”, aldus PVDA-raadslid Jef Maes. “Bovendien groeit één kind op vier op in kansarmoede. Een tegemoetkoming voor jonge gezinnen is dus echt geen luxe.”

Daarom stelt de PVDA voor om ouders met kinderen van twee jaar of jonger een korting van 40 euro per kind toe te kennen op de diftartarieven. “Eén kind levert per dag ongeveer 1,4 kg vuile luiers op. Op jaarbasis is dat 511 kg. In het diftarsysteem kost dit aan het gezin 120,75 euro. Vroeger kon men 511 kg in 35 grijze huisvuilzakken stoppen wat 61,25 euro kostte, de helft. Men kan de luiers in aparte witte zakken ook naar het containerpark brengen, maar welke ouder wil met stinkende luiers de bus op nadat ze een paar weken werden opgespaard?”

De meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld in Sint-Niklaas gaat niet in op het voorstel, net als een gelijkaardig voorstel van sp.a eerder al werd afgewezen.

Meer over PVDA

samenleving

politiek

sp.a