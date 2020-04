Geen mondmaskers in stedelijke kinderopvang: “Willen afschrikwekkend effect op kleine kinderen vermijden” Joris Vergauwen

27 april 2020

09u54 0 Sint-Niklaas In de vier stedelijke kinderdagverblijven, waar baby’s en peuters worden opgevangen, draagt het personeel geen mondmaskers. Dat is een interne richtlijn die het personeel wordt opgelegd. Sp.a vindt zo’n verbod te ver gaan.

“Wij vinden niet dat de stad mondmaskers mag verbieden in de buitenschoolse kinderopvang”, stelt sp.a-gemeenteraadslid Christel Geerts. “Het personeel moet die keuze hebben. Afstand houden, is er immers niet mogelijk. Bij sommige personeelsleden zorgt dat voor bezorgdheid. Voor het baliepersoneel in het stadhuis zijn wél de juiste maatregelen getroffen, maar voor het personeel in de buitenschoolse kinderopvang is er onvoldoende bescherming. En er is geen juridische grond om het dragen van mondmaskers te weigeren.”

Het personeel in de vier stedelijke kinderdagverblijven in Sint-Niklaas is de voorbije weken blijven doorwerken, hoewel de bezetting heel klein was. In de kinderdagverblijven worden kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen, in kleine groepen. De afstandsregels gelden er uiteraard niet. “De aandacht voor hygiëne is er heel belangrijk, maar de fysieke afstandsregels zijn er niet mogelijk. Met het Agentschap Kind en Gezin is er overleg gebeurd en wij volgen de instructies. Er is geen richtlijn om mondmaskers te dragen. Als er andere instructies komen, zullen we die toepassen”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Schepen voor Kinderopvang Maxime Callaert (N-VA): “Ik ben zelf gaan peilen naar de bezorgdheid bij het personeel. De meeste medewerkers gaven aan dat ze voldoende beschermd zijn en dat ze geen mondmaskers zouden dragen als ze de vrije keuze hadden. We vinden het op dit moment de juiste aanpak om geen mondmaskers te gebruiken, ook omdat we het afschrikwekkend effect bij zo’n jonge kinderen willen vermijden.”