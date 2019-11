Geen live streaming van gemeenteraad: “Maar gaan wel bekijken of audio streaming mogelijk is” JVS

25 november 2019

08u31 0 Sint-Niklaas De meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld heeft het voorstel van PVDA verworpen om de gemeenteraadszittingen live te streamen. Het schepencollege gaat wel onderzoeken of een audio streaming van de zittingen mogelijk is.

In een aantal steden en gemeenten worden de gemeenteraadszittingen al live uitgezonden via het internet. In Sint-Niklaas gebeurt dat niet, maar zijn er wel voorstanders van. PVDA legde het vrijdag voor op de gemeenteraad, maar kreeg alleen de steun van CD&V. De meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld wil er niet van weten, Vlaams Belang (op één raadslid na) en sp.a onthielden zich bij de stemming.

“Hoge kostenplaatje”

“De meningen over een live streaming van de gemeenteraadszittingen zijn verdeeld. Bij een eerder voorstel in 2015 was er al een zeer beperkt draagvlak en dat is vandaag eigenlijk niet anders", gaf schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen) aan. “Dat is ook ingegeven door de situatie in Gent en Kortrijk. In Gent kost het 200.000 euro om voor een periode van vijf jaar de gemeenteraad live te streamen. Als je dan ziet dat gemiddeld nog geen honderd mensen de zittingen live volgen, kun je je de vraag stellen of dat het hoge kostenplaatje rechtvaardigt. Daarom gaan we niet in op het voorstel.” Niet overal is het zo duur als in Gent. In Kortrijk kost de live streaming 2.000 euro per maand.

Audio streaming

Het schepencollege gaat wel bekijken of het een audio streaming van de gemeenteraadszittingen mogelijk kan maken. “Het live streamen van de audio van de gemeenteraad is minder duur en het maakt het voor inwoners mogelijk om laagdrempelig de gemeenteraad te volgen. We kunnen dan proberen om enkele dagen na de zitting de audioverslagen ook op de website te zetten. We blijven er echter bij dat we een live streaming niet zien als dé manier om de burger dichter bij de politiek te brengen. Met de stadsgesprekken en infovergaderingen bereiken we beter dat doel.”

Jef Maes (PVDA): “De audio streaming is al een stap vooruit, maar we vinden het niet voldoende, ook al omdat we in een beeldcultuur leven vandaag. Bovendien moet je opletten met vergelijkingen te maken. In Gent keken in september nog zo’n 400 mensen live naar de zitting en hebben er ook nog eens meer dan vijfduizend de beelden later bekeken. We zien dit wél als een vorm van participatie, omdat het inwoners de mogelijkheid aanreikt om het besluitvormingsproces in hun eigen stad beter en makkelijker te volgen.”