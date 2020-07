Geen festivals? Praalwagen met Vlaamse artiesten brengt festivalsfeer tot aan de voordeur Kristof Pieters

16 juli 2020

18u19 0 Sint-Niklaas We kunnen deze zomer niet naar de festivalweide maar in Sint-Niklaas brengt de stad de festivals tot bij de mensen. Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli rijdt een praalwagen met Vlaamse artiesten door de stad en de deelgemeenten.

De stad werkt samen met een lokale carnavalsvereniging voor de praalwagen. “Het concept van een mobiel festival met praalwagen biedt een antwoord op de uitdagingen die het coronavirus stelt aan de zomerprogrammatie”, klinkt het. “Met een mobiel optreden vermijden we de toestroom van mensen op één punt en spreiden we de fans langs het parcours.”

Yves Segers en een party-dj bijten de spits af op vrijdag 24 juli. De praalwagen rijdt van 19.30 tot 22 uur door de binnenstad van Sint-Niklaas, met start en einde op de Grote Markt. De komst van de praalwagen wordt een paar minuten op voorhand aangekondigd in de straten door een mobiele dj.

Op zaterdag 25 juli is er van 15 tot 17 uur een kindernamiddag met Boembox. Zangeres Ellen en dj Tom zingen en dansen samen met de kinderen op de leukste hits van het moment. De praalwagen trekt naar verschillende Sint-Niklase wijken waar heel wat jonge gezinnen wonen: de Baenslandwijk, de Nieuwe Molenwijk en de Vogeltjeswijk.

Op zaterdagavond zakt de praalwagen af naar deelgemeenten Belsele en Sinaai. Steve Tielens en een party-dj voorzien het centrum van Belsele van festivalsfeer van 19 tot 20 uur en rijden daarna door het centrum van Sinaai van 20.45 tot 21.45 uur.

Op zondag 26 juli is er in de namiddag van 15 tot 17.30 uur bijzondere aandacht voor de ziekenhuizen en woonzorgcentra in de stadskern. Yves Segers en een party-dj rijden onder andere langs deze woonzorgcentra: Heilig Hart (Tereken), De Plataan, De Spoele, De Gerda, Het Hof en De Ark. Aan elk woonzorgcentrum blijven ze even staan. De woonzorgcentra in Belsele en Nieuwkerken komen tijdens de rondrit door deze deelgemeenten aan de beurt.

Tot slot rijdt de praalwagen op zondagavond 26 juli van 20.45 tot 21.45 uur door het centrum van Nieuwkerken.